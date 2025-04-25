26 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzun süredir beklediğin bir haberin kapını çalacağını müjdelemek isteriz. Gecikmiş belgeler, beklenen ödemeler ya da beklediğin özürler nihayet gelebilir. Bu durum, hem maddi hem de manevi olarak sana büyük bir rahatlama sağlayacak.

Özellikle sonuçları lehine dönen hukuki süreçler ve sonuçlandırılan dava dosyaları, sana bir özgürlük hissi verecektir. Hayatının kontrolünü eline aldığın bu dönemde, kendine yeni bir rota çizmek de isteyebilirsin. İş hayatında daha önce denemediğin alanlara yönelmek ve çoğunluğun aklına gelmeyen projeleri hayata geçirmek, gündeminde olabilir.

Maddi kazanç ve güç elde etme noktasında kendi fırsatlarını kendin yaratabilecek bir ilhama sahipsin. Zira hayat sana bir fırsat sunduğunda, cesurca adım atmayı ve harekete geçmeyi unutmamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…