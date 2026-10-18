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Terazi Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, değer duygunu ve yaratıcı alana ayıracağın parayı yeniden tartman gereken bir hafta başlıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu tetiklerken ikinci evine geçen Güneş gelir ve harcama dengeni öne çıkarıyor. Hobi, eğlence ya da hediye harcamalarında ilk günlerde bir üst sınır belirlemek seni korur. Retro Merkür başlamadan fiyat ve maaş konuşmalarını netleştirmek ve büyük alışverişi ertelemek akıllıca. İkinci yarıda kullanmadığın eşyaları satmak küçük bir gelir sağlayabilir. Faturalarını ve ortak giderlerini yazılı kaydet, aboneliklerini gözden geçir. Evdeki ortak masrafları paylaşım listesine yazmak sürtüşmeyi azaltır. Kira, aidat ve fatura gibi sabit giderlerini tek bir sayfada görmek net bir tablo verir. Dekorasyon için ikinci el seçeneklere bakmak da maliyeti düşürür.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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