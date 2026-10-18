Sevgili Terazi, değer duygunu ve yaratıcı alana ayıracağın parayı yeniden tartman gereken bir hafta başlıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu tetiklerken ikinci evine geçen Güneş gelir ve harcama dengeni öne çıkarıyor. Hobi, eğlence ya da hediye harcamalarında ilk günlerde bir üst sınır belirlemek seni korur. Retro Merkür başlamadan fiyat ve maaş konuşmalarını netleştirmek ve büyük alışverişi ertelemek akıllıca. İkinci yarıda kullanmadığın eşyaları satmak küçük bir gelir sağlayabilir. Faturalarını ve ortak giderlerini yazılı kaydet, aboneliklerini gözden geçir. Evdeki ortak masrafları paylaşım listesine yazmak sürtüşmeyi azaltır. Kira, aidat ve fatura gibi sabit giderlerini tek bir sayfada görmek net bir tablo verir. Dekorasyon için ikinci el seçeneklere bakmak da maliyeti düşürür.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…