Sevgili Koç, ortak paraya ve arkadaşlarla paylaşılan harcamalara dair net sınırlar çizmen gereken bir hafta başlıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu hafta başında hissettiriyor, sekizinci evine geçen Güneş ise kredi, borç ve ortak birikim alanını öne çıkarıyor. İkinci yarıda taksit, kredi kartı ve alacak verecek notlarını yazılı hâle getirmek Merkür retrosuna hazırlık olur. Bir grup masrafına katılmadan önce payını hesapla. Büyük yatırım ya da borç kararlarını hafta sonundan sonraya bırak. Ortak hesaplarda sorumluluk dağılımını netleştirmek ve gelen banka bildirimlerini kontrol etmek de seni korur. Küçük bir nakit sınırı belirlemek rahatlatır. Hafta sonu için bir harcama listesi hazırlamak ve gereksiz kalemleri çıkarmak bütçene nefes aldırır. Ortak yatırımlarda yazılı şart iste.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…