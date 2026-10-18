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Koç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak paraya ve arkadaşlarla paylaşılan harcamalara dair net sınırlar çizmen gereken bir hafta başlıyor; Venüs ile Plüton arasındaki kare bunu hafta başında hissettiriyor, sekizinci evine geçen Güneş ise kredi, borç ve ortak birikim alanını öne çıkarıyor. İkinci yarıda taksit, kredi kartı ve alacak verecek notlarını yazılı hâle getirmek Merkür retrosuna hazırlık olur. Bir grup masrafına katılmadan önce payını hesapla. Büyük yatırım ya da borç kararlarını hafta sonundan sonraya bırak. Ortak hesaplarda sorumluluk dağılımını netleştirmek ve gelen banka bildirimlerini kontrol etmek de seni korur. Küçük bir nakit sınırı belirlemek rahatlatır. Hafta sonu için bir harcama listesi hazırlamak ve gereksiz kalemleri çıkarmak bütçene nefes aldırır. Ortak yatırımlarda yazılı şart iste.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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