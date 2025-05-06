7 Mayıs Çarşamba Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Venüs ve Plüton'un mükemmel açısı, kariyerinde adeta bir çığır açabilir. Bu, prestijli bir dönüşüm getirebilir ve seni iş hayatında yeni bir seviyeye taşıyabilir. Otorite figürlerinden alacağın takdir ve onay, seni daha sağlam bir pozisyona yerleştirebilir.

Görünen o ki Merkür'ün bu güçlü ilişkisi, iş hayatında seni daha güçlü ve daha görünür bir hale getirebilir. Bugün attığın stratejik adımlar, ileride seni zirveye taşıyabilir. Yani, bugünün getireceği fırsatları kaçırma!

Aşk hayatında ise, Merkür ve Chiron'un kavuşumundan söz edeceğiz. Bu noktada uzun süredir görmezden geldiğin veya üzerini örtmeye çalıştığın bir yaranın yüzeye çıkması mümkün olabilir. Bu, seni biraz huzursuz edebilir, ancak bu süreçte iletişimde hassas ve içten olman gerekiyor. Geçmişi iyileştirmenin de bir yolunu bulabilirsin, bu sayede. Sonrası mı? Elbette yeni bir yol ve sonunda heyecanlı yakınlaşmalarla bambaşka bir sayfa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...