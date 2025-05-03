4 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iş yerinde ortaklık veya ekip çalışmaları söz konusu olabilir. Ancak bu durum biraz karışık görünüyor. Gizli niyetler, belki de bazı saklı ajandalarla karşı karşıya kalabilirsin. Güvenini sorgulaman gerekebilir. Bu durumda, ne kadar zor olursa olsun, dürüstlüğü ve açıklığı tercih etmekten çekinmemelisin.

Tam da bu noktada güvensizliklerini gelir ve gider dengeni kontrol etmeye odaklayabilirsin. Finansal süreçlerde daha fazla söz sahibi olmak ya da en azından işlerin kontrolünü sağlamak gündeminde olmalı. Gözünü dört açsan iyi edersin! Elbette herkes bir şeyler karıştırmıyor, ancak bir aksilik varsa onu bugün çözmelisin.

Şimdi de aşk hayatına bir göz atalım. Eski bir ilişkinin gölgesi, yeni tanışmalarını etkileyebilir. Bu durumda, kalbinin ne istediğini belirlemek için iç sesini dinlemek önemli olabilir. Geçmişi geride bırakmak istiyorsan, bir aksiyom alman şart. Bir yanın geçmişte, bir yanın gelecekte yaşayamazsın. Zaten bunu sen de biliyorsun. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...