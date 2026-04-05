Sevgili Oğlak, bu hafta spot ışıkları tamamen senin üzerinde ve herkes senin başarını konuşuyor! Haftaya Güneş senin burcunda parlıyor ve Jüpiter ile yaptığı kare açı seni haftanın en iddialı ismi yapıyor. Kişisel hedeflerin ve profesyonel duruşun konusunda devrim niteliğinde kararlar alabilirsin. Kariyerinde liderlik vasıfların ön plana çıkıyor ama her şeyi tek başına sırtlanma arzun ekip içi uyumu zorlayabilir, bunu delege etmeyi öğrenmelisin.

Salı günü yönetici gezegenin Satürn’ün Güneş ile yaptığı uyumlu açı, sana yenilmez bir irade ve profesyonel kalıcılık vadederken, attığın her adımın arkasında duracak ve ciddiyetinle herkesin saygısını kazanacaksın. Hafta sonu ise finansal alanında köklü bir dönüşüm yaşanabilir. Yeni bir kazanç kapısı aralanırken eski bir borç yükünden tamamen kurtulabilirsin. Gücünü yapıcı işlere yönlendirdiğinde haftayı büyük bir zaferle kapatacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…