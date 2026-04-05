Sevgili Oğlak, bu hafta burcunda parlayan Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı, iskelet sistemin ve dişlerin üzerinde bir baskı yaratabilir. Çene eklemlerini sıktığını fark ettiğinde çeneni serbest bırakmayı alışkanlık haline getirmelisin. Satürn’ün (yöneticinin) desteği, cildini ve saç sağlığını koruman için seni daha disiplinli bir bakım rutinine ve mineral desteğine yönlendiriyor.

Haftalık tempoda dizlerini ve eklemlerini zorlayacak ani hareketlerden kaçınmalı, bedensel katılığını kırmak için sıcak uygulamalar yapmalısın. Hafta sonu enerjisi, vücudundaki 'ağırlığı' atmak için seni profesyonel bir masaj seansına veya doğada yalınayak yürümeye davet ediyor, topraklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…