article/comments-white
article/share-white
6 Nisan - 12 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta spot ışıkları tamamen senin üzerinde! Haftaya Güneş senin burcunda parlıyor ve Jüpiter ile yaptığı kare açı seni haftanın en dikkat çeken ismi yapıyor. Kişisel hedeflerin ve hayattaki duruşun konusunda devrim niteliğinde kararlar alabilirsin. Kariyerinde liderlik vasıfların ön plana çıkıyor ama her şeyi tek başına yapmaya çalışmak seni yorabilir.

Salı günü yönetici gezegenin Satürn’ün Güneş ile yaptığı uyumlu açı, sana yenilmez bir irade ve kalıcılık vaat ediyor. Attığın her adımın arkasında duracak ve profesyonelliğinle herkesin saygısını kazanacaksın. Hafta sonu ise finansal alanında köklü bir dönüşüm yaşanabilir; yeni bir kazanç kapısı aralanabilir veya eski bir borç tamamen kapanabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında karizma ve duruşunla herkesi etkiliyorsun! Bekar bir Oğlak isen, vakur tavrın birilerinin sana hayran kalmasına neden olabilir; ulaşılması zor biri olmak çekiciliğini artırıyor. İlişkisi olan Oğlaklar için ise partnerin başarını desteklediği ve seninle gurur duyduğu bir hafta. Onun sana olan saygısı, aşkını daha da derinleştirecek. Şimdi yönetmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın