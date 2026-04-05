Sevgili Oğlak, bu hafta spot ışıkları tamamen senin üzerinde! Haftaya Güneş senin burcunda parlıyor ve Jüpiter ile yaptığı kare açı seni haftanın en dikkat çeken ismi yapıyor. Kişisel hedeflerin ve hayattaki duruşun konusunda devrim niteliğinde kararlar alabilirsin. Kariyerinde liderlik vasıfların ön plana çıkıyor ama her şeyi tek başına yapmaya çalışmak seni yorabilir.

Salı günü yönetici gezegenin Satürn’ün Güneş ile yaptığı uyumlu açı, sana yenilmez bir irade ve kalıcılık vaat ediyor. Attığın her adımın arkasında duracak ve profesyonelliğinle herkesin saygısını kazanacaksın. Hafta sonu ise finansal alanında köklü bir dönüşüm yaşanabilir; yeni bir kazanç kapısı aralanabilir veya eski bir borç tamamen kapanabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında karizma ve duruşunla herkesi etkiliyorsun! Bekar bir Oğlak isen, vakur tavrın birilerinin sana hayran kalmasına neden olabilir; ulaşılması zor biri olmak çekiciliğini artırıyor. İlişkisi olan Oğlaklar için ise partnerin başarını desteklediği ve seninle gurur duyduğu bir hafta. Onun sana olan saygısı, aşkını daha da derinleştirecek. Şimdi yönetmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…