Sevgili Oğlak, bu hafta Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, belki de daha önce hiç deneyimlemediğin bir etki yaratacak. İçerisinde bulunduğun bu dönemde, henüz dillendirilmemiş her cümlenin, söylenmemiş her kelimenin boğazında ve nefes yollarında bir baskı oluşturduğunu hissedebilirsin.

Bu durumu hafifletmek için ise sesini doğru bir şekilde kullanmayı denemelisin. Belki bir şarkı söyleyebilir, belki de sadece derin nefes alıp verebilirsin. Bu tür eylemler, tıkanmış hissettiğin enerjini açmak için en etkili şifa yöntemleri olacak. Tabii zihnindeki karmaşayı bir kenara bırakıp sadece nefesine odaklandığında da genel yaşam enerjinin nasıl hızla yükseldiğini görebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…