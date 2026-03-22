Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Sözlerin ve atacağın imzalar, hayatının yeni bir bölümünün kapılarını aralayabilir. Yakın çevrenden gelecek bir iş teklifi ya da ortaklık fikri, yaşamını tamamen farklı bir rotaya yönlendirebilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü her şeyin kağıt üzerinde mükemmel göründüğü bu dönemde, detayları atlamak büyük hatalara yol açabilir. Satır aralarını iyi oku ve iş teklifini yapan kişinin dürüstlüğünü test etmekten çekinme.

Haftanın ortasında gerçekleşecek Güneş ile Satürn kavuşumu ise zihinsel süreçlerini ve iletişim tarzını etkileyecek. Bu dönemde her zamankinden daha disiplinli ve sert bir dil kullanabilirsin. Bir fikri savunurken ya da bir sunum yaparken, otoriteni sarsmayacak bir ciddiyetle hareket edebilirsin. İşte bu enerji ile hedeflerine kolayca ulaşabilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, ilişkilerdeki sessiz kalma dönemini sona erdirecek. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerine karşı en savunmasız olduğun konuları açtıkça, aşkın aslında ne kadar güçlü olduğunu göreceksin... Ama eğer bekarsan, seni olduğu gibi kabul eden ve kusurlarıyla barışmış biriyle karşılaşabilirsin. Kısacası aşk, bu hafta kusursuzluk peşinde değil, anlaşılma peşinde. Sende sevdayı, tutkularını ve aşkı olduğu gibi kucakla... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…