Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Mart - 29 Mart Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer hayatında adeta bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Sözlerin ve atacağın imzalar, hayatının yeni bir bölümünün kapılarını aralayabilir. Yakın çevrenden gelecek bir iş teklifi ya da ortaklık fikri, yaşamını tamamen farklı bir rotaya yönlendirebilir. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü her şeyin kağıt üzerinde mükemmel göründüğü bu dönemde, detayları atlamak büyük hatalara yol açabilir. Satır aralarını iyi oku ve iş teklifini yapan kişinin dürüstlüğünü test etmekten çekinme.

Haftanın ortasında gerçekleşecek Güneş ile Satürn kavuşumu ise zihinsel süreçlerini ve iletişim tarzını etkileyecek. Bu dönemde her zamankinden daha disiplinli ve sert bir dil kullanabilirsin. Bir fikri savunurken ya da bir sunum yaparken, otoriteni sarsmayacak bir ciddiyetle hareket edebilirsin. İşte bu enerji ile hedeflerine kolayca ulaşabilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron kavuşumu, ilişkilerdeki sessiz kalma dönemini sona erdirecek. Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerine karşı en savunmasız olduğun konuları açtıkça, aşkın aslında ne kadar güçlü olduğunu göreceksin... Ama eğer bekarsan, seni olduğu gibi kabul eden ve kusurlarıyla barışmış biriyle karşılaşabilirsin. Kısacası aşk, bu hafta kusursuzluk peşinde değil, anlaşılma peşinde. Sende sevdayı, tutkularını ve aşkı olduğu gibi kucakla... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

