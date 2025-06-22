23 Haziran Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde çılgın bir hareketlilik var ve bu, senin için biraz tansiyon yükseltici olabilir. Görevlerin, sorumlulukların ve hayallerin arasında bir savaş yaşanabilir ve bu seni biraz zor duruma sokabilir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bir Oğlak burcu olarak, herkesin beklentilerini karşılamak için kendini paralaman gerektiğini düşünüyorsun. Ancak bugün, bu durum seni tükenmişlik uçurumunun kenarına getirebilir.

Tam da bu aşamada Güneş ile Neptün arasındaki kare açı, bugün senin enerjini biraz düşürebilir. İşlerinin yoğunluğu ve belirsiz detaylar üzerinde kafa patlatmak, seni daha da yorabilir. Ancak burada önemli olan bir nokta var, bugün senin için sınır koyma zamanı. Kendine biraz zaman ayır, belki bir kitap oku ya da sevdiğin bir diziye başla. Enerjini doğru yerlere yönlendirmen, bugünün stresini hafifletebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…