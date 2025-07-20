21 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Mars ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni adeta bir aydınlanma sürecine sürüklüyor. Geleceğe yönelik planlarının, hedeflerinin ve hayallerinin belirginleştiği bu dönemde, kendini daha net bir şekilde ifade etme şansı bulabilirsin.

Özellikle aşk hayatında, partnerinle geleceğe dair konuşmaların tam zamanı diyebiliriz. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın duyguları, beklentileri ve planları bu hafta dile getirme fırsatı bulabilirsin. Belirsizliklerin çözüldüğü, beklentilerin netleştiği bu dönemde, ilişkinin geleceğine dair daha net bir resim çizebilirsin.

Eğer bir süredir evlilik teklifi bekliyorsan, bu hafta beklediğin o büyük soruyu duyabilirsin. Ya da belki de birlikte taşınma planları yapabilir, yeni bir evin hayalini kurabilirsin. Hatta belki de birlikte bir iş kurma hayalleri bile bu dönemde gerçekleşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…