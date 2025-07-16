17 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, hayatın yoğun temposunda, işlerin karmaşasında, belki de farkında olmadan, duygusal yakınlığı biraz arka plana atmış olabilirsin. Ancak bugün, gezegenlerin hareketleri sana bir mesaj gönderiyor. İletişim gezegeni Merkür'ün durağanlaşması, senin de biraz yavaşlaman ve kendine biraz zaman ayırman gerektiğini işaret ediyor.

Belki de sevdiğine bir mesaj atmanın tam sırasıdır. Belki de onu aramak ve sesini duymak, kalbindeki yoğunluğu hafifletebilir. Bazen sadece 'nasılsın?' demek bile, sevginin en güzel kapısını aralayabilir. Unutma, sevgi her zaman en güçlü ilaçtır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…