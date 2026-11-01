Sevgili Oğlak, hafta yarılanırken retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi on birinci evinde dostlardan gelen ortak bir girişim teklifinin eksik ayrıntılarını gösterebilir; şartları yazıya geçirmeden onay verme. Sekizinci evinde Aslan'da buluşmaya hazırlanan Mars ve Jüpiter borç, taksit ve vergi kalemlerini harekete geçiriyor, ilgili tarihleri not et. Onuncu evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs iş hayatındaki ödeme ve zam meselesinde biraz daha beklemeni istiyor; Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı ortak para konusunda rahatlatıcı bir gelişme getirebilir. İkinci evindeki Plüton para anlayışında sessiz bir dönüşüm başlatıyor. Büyük harcamaları iki parçaya bölmek ve vergi dönemi için küçük bir yedek oluşturmak yükünü hafifletir. Hafta sonu bütçeni baştan sona gözden geçirmek de seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…