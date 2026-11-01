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Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, hafta yarılanırken retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi on birinci evinde dostlardan gelen ortak bir girişim teklifinin eksik ayrıntılarını gösterebilir; şartları yazıya geçirmeden onay verme. Sekizinci evinde Aslan'da buluşmaya hazırlanan Mars ve Jüpiter borç, taksit ve vergi kalemlerini harekete geçiriyor, ilgili tarihleri not et. Onuncu evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs iş hayatındaki ödeme ve zam meselesinde biraz daha beklemeni istiyor; Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı ortak para konusunda rahatlatıcı bir gelişme getirebilir. İkinci evindeki Plüton para anlayışında sessiz bir dönüşüm başlatıyor. Büyük harcamaları iki parçaya bölmek ve vergi dönemi için küçük bir yedek oluşturmak yükünü hafifletir. Hafta sonu bütçeni baştan sona gözden geçirmek de seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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