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Koç Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, hafta başında eğlence ve kendini gösterme harcamaları cazip görünüyor, çünkü beşinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter cömertlik duygusunu büyütüyor. Hafta yarılanırken Güneş ile Merkür'ün kavuşumu sekizinci evinde paylaşılan ödemelerde, borçlarda ve vergi kalemlerinde gözünden kaçan bir ayrıntıyı gün ışığına çıkarabilir. Merkür geriye giderken yeni bir anlaşma yapmak yerine mevcut yükümlülükleri sadeleştirmek daha kârlı. Yedinci evinde geri hareketli Venüs ortaklıkta paylaşım oranını sorgulatıyor. Venüs ile Jüpiter'in sekstili küçük bir tahsilatla ya da cömert bir teklifle bütçeni rahatlatabilir. Hafta sonu alışverişi için bir üst sınır belirle, kart ekstrelerini gözden geçir ve kullanmadığın bir aboneliği kapat. Ödemelerini tek listede toplamak içini rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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