Sevgili Koç, hafta başında eğlence ve kendini gösterme harcamaları cazip görünüyor, çünkü beşinci evinde birbirine yaklaşan Mars ve Jüpiter cömertlik duygusunu büyütüyor. Hafta yarılanırken Güneş ile Merkür'ün kavuşumu sekizinci evinde paylaşılan ödemelerde, borçlarda ve vergi kalemlerinde gözünden kaçan bir ayrıntıyı gün ışığına çıkarabilir. Merkür geriye giderken yeni bir anlaşma yapmak yerine mevcut yükümlülükleri sadeleştirmek daha kârlı. Yedinci evinde geri hareketli Venüs ortaklıkta paylaşım oranını sorgulatıyor. Venüs ile Jüpiter'in sekstili küçük bir tahsilatla ya da cömert bir teklifle bütçeni rahatlatabilir. Hafta sonu alışverişi için bir üst sınır belirle, kart ekstrelerini gözden geçir ve kullanmadığın bir aboneliği kapat. Ödemelerini tek listede toplamak içini rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…