17 Mayıs Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün cüzdanında bir rüzgar estirecek bir döneme giriyorsun. Kontrolün dışında gelişen alışveriş çılgınlıkları ya da güvendiğin bir kişiyle ilgili maddi bir çıkmaz, seni finansal anlamda yeniden yapılandırmaya zorlayabilir. Ancak bu durum seni zayıflatmayacak, tam tersine daha da güçlendirecektir.

Galiba artık paranın kontrolünü tamamen eline almanın zamanı gelmiştir. Gücünü ortaya çıkarmak için kendi kararlarını vermeli, belki de ortaklıklar yerine bireysel yatırım hedeflerine yönelemlisin. Bazı ortak malların paylaşımı için hukuki yollara başvurmak da gündeminde yer alabilir.

Aşk hayatına gelince, sorumluluklarının arasında duygularını bastırma eğilimindesin. Ancak unutma ki, partnerinle duygularını paylaşmak seni zayıf göstermez, aksine daha gerçek ve samimi kılar. Öte yandan eğer bekarsan, yakın çevrenden birinin organize ettiği bir etkinlik, seni beklenmedik bir sürprizle buluşturabilir. Belki de yeni bir aşk, belki de yeni bir dostluk kapını çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…