16 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kariyer yolunda yeni bir dönemece giriyorsun. Uzun süredir kafanda şekillendirmeye çalıştığın, belki de biraz endişeyle yaklaştığın bir değişim bugün nihayet zihninde net bir şekilde yerini alabilir. Bu değişim, belki yeni bir iş ya da mevcut pozisyonunda bir terfi olabilir.

Özellikle üst düzey yöneticilerle olan ilişkilerin, bu yeni dönemde senin için belirleyici bir rol oynayabilir. Ay’ın burcunda hızla ilerlemesiyle birlikte, daha fazla sorumluluk alman ve belki de liderlik etmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Otorite sağlama vakti!

Aşk hayatında ise, duygusal bir açıklık ve samimiyet arayışındasın. Partnerinden beklediğin bu duygusal açıklığı, belki de kendi içindeki duvarları yıkmak için bir adım olarak görebilirsin. Unutma, paylaşım arttıkça güven de büyüyecek ve ilişkin daha sağlam temellere oturacak. Eğer yalnızsan, belki de hayatının aşkıyla tanışma zamanın gelmiştir. Senden yaşça büyük ya da olgun biriyle bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak sınırlarını çizmek konusunda en başından dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…