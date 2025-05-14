15 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kariyerine dair düşüncelerini net bir şekilde ifade etmek isteyebilirsin. Ancak, çevrendekiler bu durumu tehdit olarak algılayabilirler. Bu nedenle, sözlerini seçerken tonuna dikkat etmende fayda var. Tabii iş yerindeki rekabeti artırmak istemiyorsan!

Tam da bu noktada iş arkadaşlarınla daha verimli ve anlamlı diyaloglar kurma şansın da olacak. Şimdi kendi rolünü kendin belirleyebilirsin: Yönetici mi olacaksın, ekibin bir parçası mı? Dahası bugün patron olma şansın da var, bizden söylemesi!

Aşk hayatına gelirsek, bugün mantığının kalbinin önüne geçtiği anlar söz konusu olabilir. Ancak aşkta bazen sadece hissetmek yeterlidir, bunu unutma! Öte yandan aşırı mantıkçı yaklaşımın, partnerini kırabilir ve ilişkinde gerginliklere yol açabilir. Eğer bekarsan, bu kez de akılcı ve kararlı tavırlarınla birinin ilgisini çekebilirsin. Ama o da ne, duygusal mesafeni koruma arzun yeni ilişkinin ilerlemesini engelleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…