8 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik, sana biraz maddi stres yaşatabilir ve bu stres, fizyolojik rahatsızlıkların kapısını aralayabilir. Ama sakın endişelenme, çünkü her sorunun bir çözümü vardır, değil mi?

Ay, bugün Balık burcunda, disiplinli Satürn’le kavuşuyor. Bu kavuşum, bedeninin sana 'dengeyi bul' mesajı göndermesine neden olabilir. Biraz karmaşık geldi mi? Hemen açıklıyoruz. Bu durum, vücudunun sana bazı sinyaller göndermeye başlayacağı anlamına geliyor. Özellikle kan şekeri dengene dikkat etmen gerekebilir. Aşırı kahve veya tatlı tüketimi, bugün senin için pek iyi olmayabilir. Belki de biraz daha sağlıklı ve dengeli beslenme zamanıdır?

Zihnin de tıpkı bedenin gibi dengede olması gerekiyor. Meditasyon yapmak ya da yazı yazmak, zihnini toparlaman için harika yöntemler olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…