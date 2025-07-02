3 Temmuz Perşembe Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzü biraz karmaşık mesajlar gönderiyor gibi görünüyor. Dolaşım sisteminin, sinirlerinin ve ayak bileklerinin biraz daha hassas olduğunu hissedebilirsin. Bu durum, belki de biraz daha fazla dinlenmen gerektiğinin bir işareti olabilir.

Ay'ın Terazi burcunda oluşu, hareketin sana iyi geleceğini işaret ediyor. Ancak bu durumu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Evet, hareket etmek ve enerjini atmak önemli ama bir yandan da tempoyu aşırıya kaçırmamak gerekiyor. Spor yaparken veya hızlı bir şekilde hareket ederken, hafif sarsıntılar, düşmeler veya kas çekilmelerine karşı dikkatli olmanı öneriyoruz.

Bugün bedenini hafife alma, ama ona gereken özeni de göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…