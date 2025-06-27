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28 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Haziran Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün enerjin tavan yapmış durumda ve zihinsel açıklığın adeta bir kristal gibi parlıyor. Ancak bu durum, aklının birden fazla yöne dağılma riskini de beraberinde getiriyor. Tam da bu noktada bir yandan kitaplara gömüp bilgi denizinde yüzme isteğiyle dolarken, diğer yandan da yeni bir hobiye başlama veya belki de bir arkadaşınla uzun soluklu bir sohbet etme arzusu içinde bulabilirsin. 

Her ne kadar çoğunlukla aklınla duygularını dengelemekte usta olsan da bu kez içinde bulunduğun dağınıklığı toparlamakta zorlanabilirsin. Bize soracak olursan, kendini rahat hissettiğin sürece biraz belirsizlik ve ikilemin de kimseye zararı yon. Bu yüzden zihnin ve bedenin dinginleştiği ritüeller, bugün senin için bir kurtarıcı olabilir. Unutma, evrenin enerjisi seninle birlikte hareket ediyor. Kendine güven ve biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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