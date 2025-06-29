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30 Haziran Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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30 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Haziran Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün galaksinin en yüksek tepelerinden biri olan Satürn retrosunun etkisi altında, sinir sistemin ve dolaşım sistemin biraz hassas olabilir. Bu, biraz daha dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor. Zihninde hızla dönen düşünce çarkları, Satürn'ün geri gidişinin etkisiyle bedeninde bazı belirtiler olarak kendini gösterebilir.

Konsantrasyon bozuklukları, unutkanlık ya da baş ağrısı gibi belirtilerle karşılaşırsan şaşırmamalısın. Bu belirtiler, aslında seni biraz yavaşlamaya ve dinlenmeye çağırıyor olabilir. Unutma, dinlenmek üretkenliğe engel değil, aksine onun altyapısını oluşturur. Kendine bir mola verip, enerjini toplamak ve zihninle bedenin arasındaki dengeyi sağlamak için ideal bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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