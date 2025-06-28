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29 Haziran Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün içindeki özgür ruhun bedenine de yansıyacak gibi görünüyor. Zihinsel özgürlüğünün sınırlarını zorlama ihtiyacı, fiziksel anlamda da bazı etkiler yaratabilir. Özellikle kalça, bacak ve omurga hattında hissettiğin gerginliklerin artacağı bir gün olabilir. Bu durum, hareket etmeye olan doğal eğilimini kısıtladığında seni rahatsız edebilir ve hatta hasta hissettirebilir.

Ama endişelenme, çünkü bugünün çözümü aslında oldukça basit ve keyifli! Sabit kalmaktan kaçınmak ve bu gerginliği hafifletmek için yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Belki de hafif bir tempoda koşu veya dans etmek sana iyi gelebilir. Hatta belki de doğayla baş başa kalıp, onunla temas kurmak senin için en iyi çözüm olabilir. Unutma, bazen bir doz doğa, tıbbi bir reçeteden daha etkili olabilir. Bugün, bedenini ve zihnini özgür bırakmanın keyfini çıkar ve kendini iyi hissetmek için ne gerekiyorsa onu yap! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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