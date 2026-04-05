Sevgili Kova, bu hafta perde arkasındaki Güneş ile Jüpiter gerilimi, uyku laboratuvarını andıran bir rüya trafiği ve bilinçaltı yorgunluğu yaratabilir. REM uykusunun kalitesini artırmak için yatmadan önce melisa veya papatya çayı gibi sakinleştiricilere yönelmelisin. Satürn’ün desteği, lenf sistemini çalıştırmak ve ödemden kurtulmak için seni daha fazla hareket etmeye çağırıyor.

Hafta boyunca ayak bileklerindeki ve kaval kemiklerindeki hassasiyete karşı dikkatli olmalı, varis oluşumunu engellemek için bacaklarını dinlendirmelisin. Hafta sonu Ay-Plüton kavuşumu, bedeninde biriken 'elektromanyetik' yükü atmak için dijital dünyadan tamamen kopmanı ve suya girmeni fısıldıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…