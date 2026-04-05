Sevgili Kova, bu hafta biraz daha stratejik ve perde arkasında kalmak isteyeceğin bir süreç başlıyor! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, bilinçaltındaki büyük hayallerini veya korkularını tetikleyerek başlıyorsun. Kariyerinde gizlice yürüttüğün bir hazırlık süreci varsa, bugünlerde büyük bir atılım yapma cesaretini bulacaksın. Kendi kabuğuna çekilmek sana ihtiyacın olan vizyonu verecek.

Salı günü Güneş’in Satürn ile kurduğu sağlam köprü, ruhsal bir otorite kazanmanı ve içsel disiplinini artırmanı sağlayacak. Kurumsal dünyadaki yerini sağlamlaştıracak gizli bir bilgiye ulaşabilirsin. Hafta sonu ise Ay’ın senin burcuna geçip Plüton ile kavuşması, hayatında kimsenin beklemediği köklü bir değişimi başlatabilir; adeta küllerinden yeniden doğacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde gizem ve platonik duygular hakim olabilir. Bekar bir Kova isen, henüz kimseye anlatamadığın gizli bir aşkın heyecanını yaşayabilirsin. İlişkisi olan Kovalar için ise partnerle baş başa, herkesten uzak kalmak ve ruhsal bir paylaşımda bulunmak günü anlamlı kılacak. Fedakarlık yaparken sınırlarını korumayı unutma; aşk birlikte büyümektir. Şimdi dönüşmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…