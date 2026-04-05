Sevgili Kova, bu hafta biraz daha stratejik, gözlemci ve 'perde arkasında' kalmayı tercih edeceğin bir süreç başlıyor! Haftaya Güneş ile Jüpiter karesinin etkisiyle, bilinçaltındaki büyük planlarını ve hayalleri tetikleyerek başlıyorsun. Kariyerinde gizlice yürüttüğün bir hazırlık evresi varsa, bugünlerde o büyük hamleyi yapma cesaretini kendinde bulabilirsin. Kendi kabuğuna çekilip büyük resmi izlemek, sana rakiplerinin göremediği o hayati vizyonu verecektir.

Salı günü Güneş ve Satürn arasındaki sağlam köprü, içsel bir otorite kazanmanı ve profesyonel disiplinini artırmanı sağlayacak. Kurumsal dünyadaki yerini sağlamlaştıracak gizli bir bilgiye ulaşabilirsin. Hafta sonu ise Ay’ın senin burcuna geçip Plüton ile kavuşması, hayatında kimsenin beklemediği köklü bir değişim sürecini başlatabilir. Adeta küllerinden yeniden doğarak, haftayı tamamen yenilenmiş bir profesyonel kimlikle kapatacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…