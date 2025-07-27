28 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni adeta bir rüzgar gibi esiyor ve sözlerinle savaşmaya, yazdıklarınla etkileyici bir iz bırakmaya yönlendiriyor. Bugün, belki de hayatının en önemli iş görüşmesini yapacak veya güçlü bir sunumla iş dünyasında tüm gözleri üzerine çekeceksin. Ya da kazanç sağlayacak kıymetli bir iş fikriyle önemli bir değişiklik yapacak ve başarılarınla adından söz ettireceksin.

Venüs ile Chiron'un güçlü etkileşimi, belki de uzun zamandır hayata geçirmeyi beklediğin bir iş fikrini ortaya çıkarmanı ve hatta hayata geçirmeni sağlayacak. Bu, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Cesur ve öz güvenli olursan, tabii biraz da risk alırsan bugün başaramayacağın hiçbir şey yok buna inansan iyi edersin.

Belki de bugün, hayatının dönüm noktası olacak. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o iş fikrini hayata geçireceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…