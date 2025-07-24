25 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için oldukça dalgalı bir gün olabilir. Güneş ve Plüton'un gökyüzünde birbiriyle çatıştığı bu dönemde, psikolojik derinliklerin ve bilinçaltındaki gizli korkuların harekete geçebilir. Belki de uzun zamandır farkında olmadığın, derinlerde sakladığın endişelerin su yüzüne çıkabilir. Bu durum, uykularını huzursuzlaştırabilir, rüyalarını etkileyebilir ve hatta geçmişe dair anıları canlandırabilir.

Bugün, belki de en güçlü silahın sessizlik ve iç dünyanla baş başa kalmak olabilir. Kendi iç dünyanı keşfetmek ve orada bir temizlik yapmak için mükemmel bir zaman. İşte bu süreçte iş hayatına dair de bazı şeyleri değiştirebilirsin. Yaşadığın farkındalıklar sayesinde daha mutlu ve başarılı olacağın işlere yönelebilir, son derece güçlü hissettiğin bir konfor alanı yaratabilirsin. Bu, belki de uzun zamandır beklediğin bir dönüşüm olabilir. Kendine biraz zaman ayır, iç dünyanla yüzleş ve belki de bu, hayatının geri kalanını şekillendirecek bir adım olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…