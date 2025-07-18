19 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünden itibaren Merkür retrosunun etkileri artık hayatının her köşesinde hissedilmeye başlandı. Özellikle finansal konular bu etkiden nasibini alıyor. Bu durum, sanki hayatının mali bölümü büyüteç altına alınmış gibi. Belki eski bir harcamanın beklenmedik bir faturası kapına dayanacak ya da geçmişte vermiş olduğun hatalı bir kararın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaksın.

Şu sıralar yeni bir yatırım düşünüyor olabilirsin, belki bir kredi başvurusu yapmayı planlıyorsun ya da işini değiştirmeyi hedefliyorsun. Ancak, bugünün bu tür hamleler için pek de uygun bir gün olmadığını söylemek zorundayız. Bir yandan da paranı nasıl yönettiğini gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat olduğunu da eklemeliyiz. Belki de bütçende bazı eksiklikler olduğunu fark edeceksin. İş ortamında da, özellikle bütçe konularında biraz daha dikkatli olman gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…