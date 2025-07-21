22 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Güneş'in karşıt burcun Aslan'a geçmesiyle birlikte, tüm gözler senin üzerinde. İlişkilerin, iş birliklerinin ve ortaklıkların üzerindeki perde kalkıyor ve tüm ışıklar senin üzerinde parlıyor. İster iş dünyasında bir ortaklık, ister bir sözleşme, bir danışmanlık hizmeti ya da bire bir yürüttüğün her türlü iş, bu dönemde seninle ilgili her şey daha çok ön plana çıkıyor.

Belki bir işbirliği teklifiyle karşılaşacak, belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projede karşı taraf ile dengeleri yeniden kurma ihtiyacı hissedeceksin. Bu dönemde, belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projede karşı taraf ile dengeleri yeniden kurma ihtiyacı hissedeceksin.

Bu süreçte, ekip içinde 'tek başına' hareket etmek yerine, güç birliği yapmanın sana daha fazla prestij kazandırabileceğini unutma. Güneş'in bu konumda olması, ilk bakışta senin için bir meydan okuma gibi görünebilir ama aslında bu durum, daha derin ve anlamlı bağlar kurabilmen için bir fırsat. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…