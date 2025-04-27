28 Nisan - 4 Mayıs Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Plüton burcunda geri hareketine başlıyor. Bu yüksek enerji sindirim sisteminde basit sorunları ortaya çıkarabilir.

Biliyorsun, sindirim sisteminde yer alan organlar en hassas organlarımız arasında. Ve ne yazık ki, stresli zamanlarda bu hassas sistem hemen ön olana çıkıyor. Bu nedenle 2 Mayıs'ta başlayacak geri harekete beslenme düzeninle de hazılanmalısın. Sağlıklı kalmak için sağlıklı beslenmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...