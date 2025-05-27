28 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş hayatında alışılagelmiş bir rutinle güne başlayabilirsin. Belki bir her zamanki işlerini yaparak, e-postalarını okuyarak ve fincan kahve eşliğinde güne merhaba diyorsun ancak gün içinde seni bekleyen bir sürpriz var. Bir haber, belki de bir e-posta ya da telefon görüşmesi, kariyer yolunun yönünü tamamen değiştirebilir.

Özellikle bir süre önce yaptığın ve belki de senin bile unuttuğun bir iş başvurusundan haber gelebilir. Yeni bir iş ve proje üzerinde çalışmaya başlamanı sağlayacak bu süreçte bilgi ve tecrübenle kendini göstermelisin. İş görüşmesi ya da proje tanıtımları sırasında kendine güvenli olmalı, açıkçası bugün bu işi kapmalısın.

Aşk hayatında ise, belki de bir süredir içinde taşıdığın, adını koyamadığın duyguların ne olduğunu anlamak üzeresin. Bir bakış, bir tebessüm ya da belki de bir dokunuş, hissettiğin duyguların ne olduğunu anlamanı sağlayacak. Gözlerinle hissettiğin bu duyguyu anladığında, belki de aşkın en saf haliyle karşı karşıya kalacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...