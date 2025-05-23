24 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta sonu Güneş ile Plüton'un oluşturduğu üçgen, bilinçaltının derinliklerinde sakladığın potansiyelleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu durumda, maddi konularda sezgilerin daha da keskinleşebilir. Riskli gibi görünen bir durum karşısında bile, durumu analiz edip lehine çevirmen mümkün hale gelebilir.

Görünen o ki Güneş ışıkları ile birlikte sahne arkasında dönüşüm rüzgarları esiyor... Şimdi eski oyunlara artık veda etme zamanı geldi. Kendini göstermeli, sezgilerin ve aklınla rakiplerin arasından da hızla sıyrılmalısın. Bu sayede hem maddi anlamda hem de kariyer hayatında kazanan tarafta yerini alabilirsin.

Aşk hayatında ise sessizliklerin derinliği, sana fısıldayan sırlarla dolu... Partnerinle adeta telepatik bir bağ kurabilir, birbirinize tek bir kelime bile etmeden anlaşabilirsiniz. Öte yandan bekar bir Kova burcu isen, iç dünyanın aynasını tutacak biriyle yolların kesişmesi an meselesi. Bu kişi, belki de hayatının aşkı olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…