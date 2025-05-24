25 Mayıs Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş dünyasında kendi oyununu oynamak için gereken cesareti bulabilirsin. Merkür ve Uranüs'ün eşsiz kavuşumu, senin için bir aydınlanma anı yaratacak ve belki de hiç düşünmediğin bir alanda kendini ifade etme fırsatı sunacak. Bu fikri kalıcı bir hale getirmen ve disipline etmen konusunda ise Satürn'ün etkisi devreye girecek.

Aşk hayatında ise, duygularını ifade etmek bugün için hiç de zor olmayacak. Sıra dışı ve belki de beklenmedik bir sohbet, seni belki de uzun zamandır ilgilendiğin birine daha da yakınlaştırabilir. Bugün, kalbinin ve aklının aynı dili konuştuğu bir gün olacak.

Tüm bunların yanında aslında günün sonunda, özgürlüğün seni doğru yola yönlendirecek... Kendi kurallarını koymanın ve kendi oyununu oynamanın özgürlüğünü yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...