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Kova Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta yuva alanındaki dolunayla kira artışı, aidat, ev bakım ya da bir aile bireyine yapılan ortak harcama konularını sonuca bağlama fırsatı sunuyor. Plüton burcunda ilerlediği için eski bir alışkanlığı bırakıp bütçe disiplini kurmak hafta başında kolay. Güneş kariyer alanında olduğundan maaş bordrosu ve iş yeri ödeme yazışmaları yoğunlaşabilir; Merkür retrosu sürerken bordrodaki her kalemi tek tek karşılaştır. Venüs dokuzuncu evinde geri giderken yurt dışından gelen bir ücret ya da kurs bedeli söz konusuysa iade şartlarını öğren. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi yan gelir ve iletişim kaynaklı fırsatları görünür kılıyor. Hafta sonu evdeki küçük bir onarım için iki farklı ustadan fiyat al. Kira ve aidat dekontlarını arşivlemek ilerisi için güven verir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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