Sevgili Kova, hafta yuva alanındaki dolunayla kira artışı, aidat, ev bakım ya da bir aile bireyine yapılan ortak harcama konularını sonuca bağlama fırsatı sunuyor. Plüton burcunda ilerlediği için eski bir alışkanlığı bırakıp bütçe disiplini kurmak hafta başında kolay. Güneş kariyer alanında olduğundan maaş bordrosu ve iş yeri ödeme yazışmaları yoğunlaşabilir; Merkür retrosu sürerken bordrodaki her kalemi tek tek karşılaştır. Venüs dokuzuncu evinde geri giderken yurt dışından gelen bir ücret ya da kurs bedeli söz konusuysa iade şartlarını öğren. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi yan gelir ve iletişim kaynaklı fırsatları görünür kılıyor. Hafta sonu evdeki küçük bir onarım için iki farklı ustadan fiyat al. Kira ve aidat dekontlarını arşivlemek ilerisi için güven verir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…