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Koç Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın ilk günlerinde Boğa'daki dolunay sana harcamalarının hangilerinin seni besleyip hangilerinin tükettiğini gösteriyor. Kredi kartı limitini bir kademe düşürmek ya da sabit giderlerini tek bir sayfada toplamak bu farkı net kılar. Güneş ile Plüton'un birbirine kare yaptığı anlarda ortak hesaptaki bir belirsizlik büyüyebilir; konuşmayı mesajla yazılı hale getirmek tartışmayı önler. Merkür'ün retrosu sürerken yeni bir yatırımı yalnızca araştırma aşamasında tut. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e adım atması küçük bir hizmet ya da ders karşılığı ek gelir fikri getirebilir. Hafta sonu Merkür ile Mars'ın sinir bozucu açısı, indirim bildirimlerine kapılmana yol açabilir; sepeti bir gece dinlendir. Haftanın sonunda gelir ve gider farkını tek cümleyle özetlemek yönünü netleştirir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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