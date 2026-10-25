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Kova Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hafta yuva, aile ve köklerin bulunduğu alanı aydınlatan dolunayla başlıyor; evdeki bir konu, bir aile meselesi ya da bir taşınma kararı ilk günlerde netleşme eğiliminde. Plüton burcunda ilerlediği için kendi içindeki dönüşümü fark etmen kolay. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi iletişimi ve kısa yolları hareketlendiriyor, hafta sonuna doğru Merkür ile Mars arasındaki gerilim iş yerinde sinirleri sınayabilir.

Maddi olarak kira, ortak giderler ya da bir aile harcaması haftanın başında sonuca bağlanabilir. Güneş kariyer alanında olduğundan iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi çıkma ihtimaline karşı belgelerini gözden geçir.

Gelelim aşka. Venüs dokuzuncu evinde geri giderken uzaktaki bir ilgiye ya da farklı bir hayata duyulan merakı canlandırıyor. Partnerinle evde paylaşacağınız sessiz bir akşam birbirinize daha yakın hissetmenizi sağlar. Bekar Kova ise akrabaların ya da komşuların önerdiği bir tanışmayı kibarca dinlemeli, hemen karar vermemeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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