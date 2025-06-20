21 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kariyer hayatında birtakım tatsızlıklar yaşayabilirsin. Belki de bir projede beklediğin ilerlemeyi göremeyebilir veya iş yerinde bir hedefe ulaşmakta zorlanabilirsin. Bu durum, hedeflerine olan inancını sorgulamana neden olabilir.

Ancak unutma ki bu sorgulamalar seni zayıf değil, aksine daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir birey yapar. Neptün'ün retrosu süresince, başarıya dair tanımlarını ve bakış açını değiştirebilir, kendine yeni hedefler de belirleyebilirsin.

Aşk hayatında ise biraz durgunluk hissedebilirsin. Belki de bir ilişkinde 'bir şeyler eksik' hissi ile karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bugün, konuşmaktan çok hislerine odaklanmanı öneriyoruz. Açıklamalar ve sözler yerine, sezinlemelere ve duygulara daha çok önem ver. Zira bazen kalbin dili, en karmaşık cümlelerden daha anlaşılır ve sade olabilir. Tabii içindeki sesi dinle ve ona göre hareket etmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…