Sevgili Koç, bugün Merkür ile Neptün’ün uyumlu açısı aşk hayatında gerçek ile hayal arasındaki çizgiyi biraz daha ince hale getiriyor ve duygularını normalden daha yoğun hissetmene neden olabilir. Birine karşı gelişen çekim gücü oldukça hızlı ilerleyebilir ancak bu hislerin zihninde büyüdüğü kadar somut olup olmadığını anlamak için acele etmemelisin.

Gelelim ilişkisi olan Koç burçlarına: Bugün romantik atmosfere sahip olsa da, partnerinle kurduğun hayallerin gerçek adımlarla desteklenmesi önemli hale geliyor. Ama bekarsan, dışarıdan çok etkileyici görünen birine kolayca kapılabilirsin. Dikkatli ol, yine de duyguların derinliğini zamanla test etmek daha sağlıklı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…