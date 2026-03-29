Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün enerjileri, daha içe dönük, duygusal bir süreç vadediyor sana. Bu dönemde, kalbinin kapılarını aralayıp derinliklerine bir yolculuk yapabilirsin.

Eğer bekar bir İkizler burcuysan, geçmişinin tozlu raflarından bir hikaye yeniden karşına çıkabilir. Belki de bir zamanlar yarım kalan, tamamlanmamış bir aşk hikayesi... Bu hikaye, belki de tamamlanmayı bekleyen bir masalın yeniden canlanması anlamına gelebilir. Geçmişten gelen bu duygusal rüzgar, belki de senin için yeni bir başlangıcı işaret ediyordur.

İlişkisi olan İkizler burçları içinse, bu dönemde duyguları sözlerle ifade etmekten ziyade, hislerin rehberliğine ihtiyaç duyulan bir süreç olacak. Bu dönemde, sevgilinle arandaki duygusal bağın daha da derinleştiğini fark edebilirsin. Sözlerin yerini sessiz anlaşmalar, bakışlar ve hisler almak üzere. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…