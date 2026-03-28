Sevgili İkizler, şu sıralar sanki bir aşk labirentinin içinde gibi hissediyorsun, değil mi? Seçenekler arasında gidip gelmek, sanki bir aşk salıncakında sallanıyormuş gibi hissetmek seni bir hayli yoruyor. Eğer bekar bir İkizler burcuysan, iki farklı kişi ya da iki farklı duygusal durum arasında sıkışıp kalmış olabilirsin. Bu durum, biraz da olsa kalbinde karmaşa yaratıyor, biliyoruz.

İlişkisi olan İkizler burçları içinse durum biraz daha farklı. 'Gerçekten burada mıyım?' diye kendine soruyor olabilirsin. Belki de hayatının bu döneminde, ilişkine dair bazı soruların ve belirsizliklerin olduğunu hissediyorsun.

İşte tam da bu noktada, belki de bir durup düşünme ve ne istediğini belirleme zamanı gelmiştir. Kendine biraz zaman ayır, kafandaki karmaşayı bir kenara bırak ve kalbinin sesini dinle. Sahi, bu aşk sana iyi geliyor mu? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…