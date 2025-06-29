30 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün biraz enerji hakkında konuşmak istiyoruz. O hayatımızın her alanında var olan, bizi harekete geçiren, yaşam sevincimizi artıran değerli enerji... Fakat bazen, bu enerjiyi korumak ve yönetmek biraz zor olabiliyor, değil mi? İşte tam da bu noktada, bugünün gezegen hareketlerine kulak vermek istiyoruz.

Satürn retrosu, bugün zihinsel yorgunluğa neden oluyor ve adeta enerjini emiyor. Bu durumda 'Zihnini nasıl dinlendirebilirsin?' Çünkü zihnini dinlendirmek, bedenini de dinlendirecek ve enerjini korumanı sağlayacak.

Özellikle uyku düzeninizin önemli hale geldiği bu dönemde, ekran maratonlarını azaltmak belki de en iyi çözüm olabilir. Tabii bu arada kendine vakit ayırmayı da unutma. İyi bir masaj, cilt ve saç bakımı ile adeta yenilenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…