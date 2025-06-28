29 Haziran Pazar İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kendini biraz gergin ve belki de baskı altında hissedebilirsin. Bu bastırılmış duyguların, mide, bağırsak veya göğüs bölgeni sıkıştırıyor gibi hissettirebilir. Bak, burada önemli bir noktadan bahsetmek istiyoruz: 'Kabul edilme' ihtiyacı. Evet, hepimizin zaman zaman hissettiği bir duygu bu. Ancak, senin için bu, sindirim sisteminle doğrudan bir bağlantıya sahip. Yani, kabul edilme ihtiyacını bastırdığında, sindirim sistemin de bundan etkilenebiliyor.

Peki, ne yapabilirsin? Öncelikle, kendine biraz şefkat göstermeye ne dersin? Belki bir fincan sıcak çay, belki sevdiğin bir yemek... Kendini beslemek, hem fiziksel hem de duygusal anlamda bir rahatlama sağlayabilir. Ah, belki de en hızlı rahatlama yöntemi duş almak olacaktır! Su, hem bedenini temizler, hem de enerjini yükseltir. Bırak tüm stresin su gibi aksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…