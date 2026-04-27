Sevgili İkizler, bugün zihnindeki kıvılcımların kalbine indiği, entelektüel bir uyumun nasıl büyük bir tutkuya dönüşebileceğini göreceksin. Yapacağın bir konuşma veya paylaşacağın bir fikir, karşındaki insanla aranda sarsılmaz bir duygusal köprü kurabilir. Kelimelerin ruhuna dokunduğu bu süreçte, dürüstlük senin en büyük çekim gücün haline geliyor. Tam da bu yüzden partnerinle yapacağın samimi ve derin sohbet, aranızdaki tüm pürüzleri tek bir cümleyle silip atacak kadar güçlü bir iyileşme sağlayacaktır.

Ama bekarsan, sadece zekasıyla seni büyüleyen birine değil, ruhunun labirentlerinde kaybolmaktan korkmayan bir karaktere kapılman an meselesi gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…