Sevgili İkizler, bugün karşındaki insanın kurduğu cümleler kalbinin en derinlerine dokunabilir... Yüzeyde kalan sığ sohbetler yerine ruhunu besleyen anlamlı paylaşımların peşinden gitmek isteyeceksin. İletişimin gücü bugün senin için en büyük romantik araç haline geliyor.

Tam da bu durumda, partnerinle iletişiminin derinleştiği ve birbirinizi gerçekten dinlediğiniz özel bir gün yaşayacaksın. Ama bekar bir İkizler burcu isen zekasıyla seni büyüleyen ve konuşmasıyla ruhuna dokunan birinin varlığı heyecanını artırabilir. Zihinsel uyumun aşkı nasıl tetiklediğine şahit olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...