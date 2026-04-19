Sevgili İkizler, bu hafta zihinsel yoğunluğun zirveye ulaşmasıyla beraber sinir sisteminin bir hayli zorlandığını hissedebilirsin. Sürekli yeni fikirler üretmek ve bilgi trafiğini yönetmek zihnini yorarken uyku düzenini de altüst edebilir. Odaklanma sorunları yaşadığında bedeninin sana verdiği dinlenme uyarısını dikkate almalısın.

Hafta sonu ise Uranüs burcuna geçtiğinde sinirsel gerginliğin bedensel ağrılara dönüşmemesi için fiziksel aktiviteleri artırmalısın. Özellikle bacak ve eklem bölgelerinde oluşabilecek kramplara karşı magnezyum desteği veya esneme hareketleri iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…