Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında mantığın yerini daha derin anlam arayışları alıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen partnerinle dış dünyadan uzaklaşıp sadece birbirinizin sessizliğine sığındığınız anlar aranızdaki bağı tazeleyecektir. Kalabalık sosyal ortamlardan kaçıp baş başa kalacağınız bir plan yapmak birbirinizi yeniden keşfetmenizi sağlayabilir.

Ama bekar bir İkizler burcu isen ulaşılması güç görünen veya senden uzak bir yerde bulunan birinin çekimi zihnini bir hayli meşgul edebilir. Fiziksel mesafelerin veya engellerin duygularını daha da körüklediği bu hafta zihinsel bir flörtün içine çekilebilirsin. Aradığın anlamı bulmak için sadece kelimelere değil karşındakinin ruhuna odaklanman gerekiyor. Beklenmedik bir mesaj veya telefon konuşması kalbindeki durağanlığı bir anda dağıtabilir... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…