18 Haziran Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün zihninin aşırı yüklenmiş olması, bedenini de fazlasıyla yorabilir. Zihinsel yorgunluk, bedensel yorgunluğu da beraberinde getirebilir. Zira, sinir sistemin bugün biraz daha hassas olabilir ve bu durum, uykusuzluk ya da sabahları baş ağrısı gibi küçük sinyallerle kendini gösterebilir.

Bilgi bombardımanına maruz kaldığın bu dönemde, biraz da olsa bilgi akışını azaltman ve çevrendeki sesleri biraz kısman, kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacaktır. Kendini fazla zorlamadan, kendi frekansına dönmeye çalış.

Bunun yanı sıra, hafif yürüyüşler yapmak da senin için oldukça iyi olacaktır. Hem bedenini hem de zihnini rahatlatan bu yürüyüşler, günün yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…