13 Haziran Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün enerjinin tavan yaptığı bir gün gibi görünüyor. Zihnin, bedenini adeta bir maraton koşmaya zorluyor. Ancak bedenin, hızına yetişmek yerine biraz durup dinlenmeyi tercih ediyor. Son zamanlarda uyku düzenin biraz bozuldu mu? Eğer öyleyse, Başak burcundaki Ay sana yardımcı olmak için burada. Bu göksel yardımcı, sana yeniden düzenli ve sağlıklı bir uyku ritmi kazandırmak için elinden geleni yapacak.

Ayrıca, özellikle omuzlarında ve kollarında biriken gerginliği göz ardı etme. Belki de bir esneme egzersizi yapman gerekiyor. Kim bilir, belki de bu basit hareket, tüm gününün akışını olumlu bir şekilde değiştirebilir. Öte yandan bugün belki de küçük bir yürüyüş yapman gerekiyor. Hem bedenini harekete geçirecek, hem de iç sesini daha net duymana yardımcı olacak bu yürüyüş, gününün en keyifli anlarından biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…