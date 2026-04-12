Sevgili İkizler, bu hafta tamamen kendi içine döndüğün, hayatın karmaşasından biraz uzaklaşıp temelini sağlamlaştırdığın bir dönemdesin. Haftaya Mars ve Neptün’ün kafa karıştırıcı etkisiyle başlarken, bazı ailevi konularda belirsizlikler yaşayabilirsin ama bu durum seni yavaşlatmasın. Zira Salı gününden itibaren Koç enerjisiyle birlikte, ev hayatında ve kendi özel alanında büyük bir sadeleşme ve düzenleme operasyonu başlatacaksın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise sana ruhsal bir ferahlık ve belki de yaşam tarzında, evin düzeninde köklü bir değişim vadediyor. Venüs ve Jüpiter’in şanslı enerjisi, sana beklemediğin bir yerden gelen bir desteği veya ailevi bir kaynaktan gelecek finansal ferahlığı müjdeliyor. Kendi iç dünyanda o sağlam temeli kurduğunda, dışarıdaki hiçbir olay seni sarsamayacak. Güvende hissetmek için gereken adımları atacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında güvenli bir sığınak arayışındasın. Bekar bir İkizler burcuysan, seni olduğun gibi kabul eden, sessizliğini paylaşabileceğin samimi biriyle karşılaşabilirsin. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evi güzelleştirmek, geçmişten gelen bir kırgınlığı şifalandırmak haftanın temasını belirliyor. İşte bu sayede birbirinize olan aidiyetinizi kelimeler olmadan da hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…